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Украинцев предупреждают о возможных задержках в пересечении границы с ЕС завтра: что произошло

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Понедельник 06 марта 2023 14:39
Украинцев предупреждают о возможных задержках в пересечении границы с ЕС завтра: что произошло Фото: украинцев предупреждают о возможных задержках в пересечении границы с ЕС завтра (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во вторник, 7 марта, возможны определенные технические перерывы в процессе пропуска пассажиров на границе Украины и стран ЕС из-за обновления информационных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Сообщается, что в государствах ЕС планируется обновление информационных систем, которые используются при пограничном контроле на внешних границах.

"В связи с этим 7 марта 2023 с 8:00 до 22:00 возможны технические перерывы в процессе пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией", - сказано в сообщении.

Госпогранслужба просит украинцев учесть эту информацию при планировании поездки.

Напомним, недавно на границе с Румынией в Черновицкой области открыли новый пункт пропуска.

На границе с Польшей также открыли новый пункт пропуска, но он доступен только для пустых грузовиков.

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