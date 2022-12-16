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Українців попередили про значне погіршення погоди завтра (карта)

Фото: українців попередили про значне погіршення погоди завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 17 грудня, в Україні очікується істотне погіршення погоди. Ситуація вже набула першого рівня небезпечності (жовтого).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, завтра, 17 грудня, погода буде такою:

  • в Карпатах значний сніг;
  • у західних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця;
  • вночі та вранці в Україні, крім заходу та південного сходу, туман,
  • видимість 200-500 м;
  • вдень у південно-східній частині країни пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомлялось, найближчими днями хуртовини, сніг, поривчасті вітри змінить морозна погода, але без опадів. Але й вона протримається не довго - вже до середини наступного тижня потеплішає.

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