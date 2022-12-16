Українців попередили про значне погіршення погоди завтра (карта)

У суботу, 17 грудня, в Україні очікується істотне погіршення погоди. Ситуація вже набула першого рівня небезпечності (жовтого).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, завтра, 17 грудня, погода буде такою:
Як повідомлялось, найближчими днями хуртовини, сніг, поривчасті вітри змінить морозна погода, але без опадів. Але й вона протримається не довго - вже до середини наступного тижня потеплішає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.