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Украинцев предупредили о значительном ухудшении погоды завтра (карта)

Фото: украинцев предупредили о значительном ухудшении погоды завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 17 декабря, в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Ситуация уже приобрела первый уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, завтра, 17 декабря, погода будет такой:

  • в Карпатах сильный снег;
  • в западных областях гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица;
  • ночью и утром в Украине, кроме запада и юго-востока, туман,
  • видимость 200-500 м;
  • днем в юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщалось, в ближайшие дни вьюги, снег, порывистые ветры сменит морозная погода, но без осадков. Но и она продержится не долго - уже к середине следующей недели потеплеет.

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