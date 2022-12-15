Погода "скакатиме". Синоптик дала прогноз на найближчі дні

Найближчими днями хуртовини, сніг, поривчасті вітри змінить морозну погоду, але без опадів. Але й вона протримається не довго – вже до середини наступного тижня потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

П'ятниця

Погода в Україні

"16 грудня черговий циклон Erdmute знову впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінницьку область", - розповіла вона.

Тому там, за словами синоптика, очікуються мокрий сніг з переходом у дощ, бо потепліє, пориви вітру до штормових, знову ускладнення ситуації на дорогах.

"А ось на півдні України, у східних областях та більшості центральних опадів суттєвих не передбачається. Температура повітря завтра буде досить високою, протягом дня очікується 0...+4 градуси, на півдні +5...+9, в Криму до +12 градусів", - розповіла Діденко.

Вона також додала, що "по півночі України прогулюватимуться невеликі "мінуси".

Погода в Києві

Мешканцям столиці синоптик радить "потерпіти оце мокре, хоча й красиве, "неподобство" завтра та післязавтра".

"А поки що, 16-го грудня, мокрий сніг з переходом у дощ. Впродовж дня п'ятниці буде 0+2 градуси", - додала синоптик.

Понеділок-вівторок

Надалі, як прогнозує Діденко, опади припинятимуться, проте похолоднішає.

"У понеділок-вівторок морози посиляться і вночі навіть можливо до -12-17 градусів. Але й це короткочасно, з середи знову стовпчики термометрів піднімуться", - констатувала вона.