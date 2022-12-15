Погода "скакатиме". Синоптик дала прогноз на найближчі дні
Найближчими днями хуртовини, сніг, поривчасті вітри змінить морозну погоду, але без опадів. Але й вона протримається не довго – вже до середини наступного тижня потеплішає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
П'ятниця
Погода в Україні
"16 грудня черговий циклон Erdmute знову впливатиме своїми атмосферними фронтами на погоду західних та північних областей України, а також поширить свій вплив на Вінницьку область", - розповіла вона.
Тому там, за словами синоптика, очікуються мокрий сніг з переходом у дощ, бо потепліє, пориви вітру до штормових, знову ускладнення ситуації на дорогах.
"А ось на півдні України, у східних областях та більшості центральних опадів суттєвих не передбачається. Температура повітря завтра буде досить високою, протягом дня очікується 0...+4 градуси, на півдні +5...+9, в Криму до +12 градусів", - розповіла Діденко.
Вона також додала, що "по півночі України прогулюватимуться невеликі "мінуси".
Погода в Києві
Мешканцям столиці синоптик радить "потерпіти оце мокре, хоча й красиве, "неподобство" завтра та післязавтра".
"А поки що, 16-го грудня, мокрий сніг з переходом у дощ. Впродовж дня п'ятниці буде 0+2 градуси", - додала синоптик.
Понеділок-вівторок
Надалі, як прогнозує Діденко, опади припинятимуться, проте похолоднішає.
"У понеділок-вівторок морози посиляться і вночі навіть можливо до -12-17 градусів. Але й це короткочасно, з середи знову стовпчики термометрів піднімуться", - констатувала вона.
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