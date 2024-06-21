UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попередили про збої у Smart-лічильниках: як діяти, якщо рахує не вірно

Ілюстративне фото: українцям нагадали про те, як працюють Smart-лічильники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні дедалі більше споживачів електроенергії встановлюють собі розумний лічильник.

Як діяти, якщо Smart-лічильник перестав справно працювати, розповідає РБК-Україна з послианням на Facebook-сторінку енергетичної компанії "Могилів-Подільські ЕМ".

Як зазначають у енергетичній компанії, Smart-лічильники виготовлені з електронних компонентів та не мають механічних рухомих частин. Вони вирізняються серед звичайних лічильників більшою функціональністю, адже не лише вираховують кількість спожитої електроенергії.

Smart-лічильники можуть мати наступні функції:

  • передавати показники;
  • рахувати споживання електроенергії по зонах доби;
  • вимірювати параметри мережі (напруги тощо);
  • захищати від критичних коливань напруги;
  • передавати інформацію енергокомпаніям про аварійні ситуації в мережі;
  • виводити на екран інформацію про заборгованість та багато іншого.
  • тривалий час зберігати в пам’яті лічильника інформацію, яка може бути зчитана для подальшої обробки чи аналізу.

Яка користь від розумного лічильника для споживача?

Smart-лічильники дозволяють економити гроші без зміни енергоспоживання за рахунок переходу на зонний облік. "Розумний лічильник" рахує спожиту з 23:00 до 7:00 електроенергію за тарифом, меншим на 50%. Тож якщо вмикати потужні електроприлади в цей час, наприклад, бойлер або електродуховку, можна відчутно зменшити рахунок.

Окрім цього регулярне дистанційне зчитування показників лічильників забезпечує формування квитанцій з фактичними даними щодо кількості спожитої електроенергії. Тобто лічильник сам передає в енергокомпанію об’єм спожитої електроенергії. Ці показники дозволяють постачальнику електроенергії формувати рахунок.

Це дуже зручно для тих споживачів, які регулярно забувають передати показники з 1-го по 3-тє число – їм достатньо, отримавши квитанцію, звірити вказані в ній показники з лічильником.

Послугу переходу можна замовити, написавши відповідну заяву, попередньо зрозумівши чи Ваш лічильник оснащений такою функцію.

Чи може смарт-лічильник "накрутити" зайве?

Зазначається, що у Smart-лічильників таких проблем немає.

навіть коли лічильник вийшов з ладу, в більшості випадків є можливість отримати інформацію з його енергонезалежної пам’яті. Це дозволяє встановити точні показники і дату виходу з ладу лічильника.

У випадку, якщо споживачу здається, що лічильник все таки нараховує забагато, радять вимкнути усі електроприлади із розеток. Після цього число кіловат-годин на табло мало б перестати збільшуватись. Якщо цього не сталося - слід викликати сертифікованого електрика для перевірки справності внутрішньобудинкової мережі.

Раніше РБК-Україна розповідало, що споживачі електроенергії мають пам'ятати про низку правил щодо поводження з електролічильниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяБлекаутГрафік відключення світла