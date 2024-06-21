Украинцев предупредили о сбоях в Smart-счетчиках: как действовать, если считает не верно

В Украине все больше и больше потребителей электроэнергии устанавливают себе умный счетчик.
Как действовать, если Smart-счетчик перестал исправно работать, рассказывает РБК -Украина с ссылкой на Facebook-страницу энергетической компании "Могилев-Подольские ЭМ".
Как отмечают в энергетической компании, Smart-счетчики изготовлены из электронных компонентов и не имеют механических подвижных частей. Они отличаются среди обычных счетчиков большей функциональностью, ведь не только рассчитывают количество потребленной электроэнергии.
Smart-счетчики могут иметь следующие функции:
Smart счетчики позволяют экономить деньги без изменения энергопотребления за счет перехода на зонный учет. "Умный счетчик" считает потребленную с 23:00 до 7:00 электроэнергию по тарифу меньше на 50%. Так что если включать мощные электроприборы в это время, например, бойлер или электродуховку, можно значительно уменьшить счет.
Кроме этого, регулярное дистанционное считывание показателей счетчиков обеспечивает формирование квитанций с фактическими данными относительно количества потребленной электроэнергии. То есть счетчик сам передает в энергокомпанию объем потребленной электроэнергии. Эти характеристики позволяют поставщику электроэнергии формировать счет.
Это очень удобно для тех потребителей, которые регулярно забывают передать показатели с 1 по 3-е число – им достаточно, получив квитанцию, сверить указанные в ней показатели со счетчиком.
Услугу перехода можно заказать, написав соответствующее заявление, предварительно поняв, что Ваш счетчик оснащен такой функцией.
У Smart-счетчиков таких проблем нет.
даже когда счетчик вышел из строя, в большинстве случаев есть возможность получить информацию из его энергонезависимой памяти. Это позволяет установить точные показатели и дату выхода из строя счетчика.
В случае если потребителю кажется, что счетчик все же насчитывает многовато, советуют выключить все электроприборы из розеток. После этого число киловатт-часов на табло должно перестать увеличиваться. Если этого не произошло – следует вызвать сертифицированного электрика для проверки исправности внутридомовой сети.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что потребители электроэнергии должны помнить о ряде правил обращения с электросчетчиками.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.