Украинцев предупредили о сбоях в Smart-счетчиках: как действовать, если считает не верно

Как отмечают в энергетической компании, Smart-счетчики изготовлены из электронных компонентов и не имеют механических подвижных частей. Они отличаются среди обычных счетчиков большей функциональностью, ведь не только рассчитывают количество потребленной электроэнергии.

Smart-счетчики могут иметь следующие функции:

передавать показатели;

считать потребление электроэнергии по зонам суток;

измерять параметры сети (напряжения и т.п.);

защищать от критических колебаний напряжения;

передавать информацию энергокомпаниям об аварийных ситуациях в сети;

выводить на экран информацию о задолженности и многое другое.

длительно хранить в памяти счетчика информацию, которая может быть считана для дальнейшей обработки или анализа.

Какая польза от разумного счетчика для потребителя?

Smart счетчики позволяют экономить деньги без изменения энергопотребления за счет перехода на зонный учет. "Умный счетчик" считает потребленную с 23:00 до 7:00 электроэнергию по тарифу меньше на 50%. Так что если включать мощные электроприборы в это время, например, бойлер или электродуховку, можно значительно уменьшить счет.

Кроме этого, регулярное дистанционное считывание показателей счетчиков обеспечивает формирование квитанций с фактическими данными относительно количества потребленной электроэнергии. То есть счетчик сам передает в энергокомпанию объем потребленной электроэнергии. Эти характеристики позволяют поставщику электроэнергии формировать счет.

Это очень удобно для тех потребителей, которые регулярно забывают передать показатели с 1 по 3-е число – им достаточно, получив квитанцию, сверить указанные в ней показатели со счетчиком.

Услугу перехода можно заказать, написав соответствующее заявление, предварительно поняв, что Ваш счетчик оснащен такой функцией.

Может ли смарт-счетчик "накрутить" лишнее?

У Smart-счетчиков таких проблем нет.

даже когда счетчик вышел из строя, в большинстве случаев есть возможность получить информацию из его энергонезависимой памяти. Это позволяет установить точные показатели и дату выхода из строя счетчика.

В случае если потребителю кажется, что счетчик все же насчитывает многовато, советуют выключить все электроприборы из розеток. После этого число киловатт-часов на табло должно перестать увеличиваться. Если этого не произошло – следует вызвать сертифицированного электрика для проверки исправности внутридомовой сети.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что потребители электроэнергии должны помнить о ряде правил обращения с электросчетчиками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.