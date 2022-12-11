Українців попередили про затримку потягів через негоду

Низка потягів сьогодні, 11 грудня, запізнюються через погіршення погодних умов. Українців попереджають про незручності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Зима лютує на заході Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні затримуються потяги:
В УЗ наголосили, що резервні тепловози вже працюють, де це необхідно.
Нагадаємо, сьогодні у Львові зупинилися трамваї та тролейбуси через обледеніння електромережі.
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