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Українців попередили про затримку потягів через негоду

Фото: потяги затримують через негоду 11 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Низка потягів сьогодні, 11 грудня, запізнюються через погіршення погодних умов. Українців попереджають про незручності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Зима лютує на заході Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні затримуються потяги:

  • №961 Кошице - Мукачево +1 год 35 хв;
  • №89 Київ - Перемишль +2 год 38 хв;
  • №45 Харків - Ужгород +2 год 47 хв;
  • №41 Дніпро - Трускавець +2 год 34 хв;
  • №23 Київ - Хелм +1 год 23 хв;
  • №93 Харків - Хелм +1 год 23 хв;
  • №3 Запоріжжя - Ужгород +1 год 20 хв;
  • №1 Харків - Івано-Франківськ +54 хв;
  • №85 Львів - Запоріжжя +46 хв.

В УЗ наголосили, що резервні тепловози вже працюють, де це необхідно.

Нагадаємо, сьогодні у Львові зупинилися трамваї та тролейбуси через обледеніння електромережі.

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УкрзалізницяВ'ячеслав Негода