Украинцев предупредили о задержке поездов из-за непогоды

Ряд поездов сегодня, 11 декабря, опаздывают из-за ухудшения погодных условий. Украинцев предупреждают о неудобствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Зима свирепствует на западе Украины, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и обледенения контактной сети имеем несколько задержек", - говорится в сообщении.

Сегодня задерживаются поезда:

№961 Кошице - Мукачево +1 ч 35 мин;

№89 Киев - Перемышль +2 ч 38 мин;

№45 Харьков - Ужгород +2 ч 47 мин;

№41 Днепр - Трускавец +2 ч 34 мин;

№23 Киев - Хелм +1 ч 23 мин;

№93 Харьков - Хелм +1 ч 23 мин;

№3 Запорожье - Ужгород +1 ч 20 мин;

№1 Харьков - Ивано-Франковск +54 мин;

№85 Львов - Запорожье +46 мин.

В УЗ отметили, что резервные тепловозы уже работают, где это необходимо.