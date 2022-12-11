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Украинцев предупредили о задержке поездов из-за непогоды

Фото: поезда задерживают из-за непогоды 11 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд поездов сегодня, 11 декабря, опаздывают из-за ухудшения погодных условий. Украинцев предупреждают о неудобствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Зима свирепствует на западе Украины, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и обледенения контактной сети имеем несколько задержек", - говорится в сообщении.

Сегодня задерживаются поезда:

  • №961 Кошице - Мукачево +1 ч 35 мин;
  • №89 Киев - Перемышль +2 ч 38 мин;
  • №45 Харьков - Ужгород +2 ч 47 мин;
  • №41 Днепр - Трускавец +2 ч 34 мин;
  • №23 Киев - Хелм +1 ч 23 мин;
  • №93 Харьков - Хелм +1 ч 23 мин;
  • №3 Запорожье - Ужгород +1 ч 20 мин;
  • №1 Харьков - Ивано-Франковск +54 мин;
  • №85 Львов - Запорожье +46 мин.

В УЗ отметили, что резервные тепловозы уже работают, где это необходимо.

Напомним, сегодня во Львове остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросети.

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УкрзализныцяВячеслав Негода