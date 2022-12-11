Украинцев предупредили о задержке поездов из-за непогоды

Ряд поездов сегодня, 11 декабря, опаздывают из-за ухудшения погодных условий. Украинцев предупреждают о неудобствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Зима свирепствует на западе Украины, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и обледенения контактной сети имеем несколько задержек", - говорится в сообщении.
Сегодня задерживаются поезда:
В УЗ отметили, что резервные тепловозы уже работают, где это необходимо.
Напомним, сегодня во Львове остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросети.
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