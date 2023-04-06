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Українців попередили про затримки потягів: які маршрути спізнюються

Фото: УЗ попередила українців про затримку потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українців попередили про спізнення потягів через погіршення погодних умов на заході нашої країни. Затримуються щонайменше 8 потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Зазначається, що на заході України через снігопади сталося обледеніння контактної мережі. Тому на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення.

Які потяги затримуються:

  • №715/716 Перемишль - Київ (+2 год 17 хв);
  • №113/114 Харків - Львів (+1 год 55 хв);
  • №55/56 Київ-Пас. - Івано-Франківськ (+45 хв);
  • №129/130 Ворохта - Кременчук (+39 хв);
  • №149/150 Чернівці - Полтава-Півд. (+39 хв);
  • №59/60 Київ-Пас. - Чоп (+34 хв);
  • №5/6 Запоріжжя - Ясіня (+32 хв);
  • №49/50 Київ-Пас. - Трускавець (+30 хв).

"Укрзалізниця" просить пасажирів потягів, які спізнюються, якщо вони мають пересадку, сповістити про це провідника або зателефонувати на гарячу лінію 0800503111.

Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні в Україні очікуються опади. У західних областях можливий сніг, а на іншій території - дощ.

Крім того, через обледеніння сьогодні у Тернополі зупинилися тролейбуси.

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