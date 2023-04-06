Україну накриє циклон, який принесе хуртовину та сніг: прогноз по регіонах на сьогодні

Фото: синоптик розповіла про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)

Сьогодні, 6 квітня, в Україні в західних регіонах очікуються сніг та хуртовина, в інших - дощ. На півдні також очікується неприродно холодна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Опади "У західних областях циклон Norbert зумовить вчергове складну погоду - сніг, мокрий сніг, сильний північно-західний вітер, місцями налипання мокрого снігу, а якщо сніг та рвучкий вітер - то й хуртовина", - розповіла вона. Крім того: на півночі, сході та в південній частині України місцями очікується дощ;

у центральних областях завтра ймовірність опадів найменша, лише у Вінницькій області пройде дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер Вітер переважатиме північно-західного напрямку, у більшості областей, окрім східних, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря За даними Діденко, найвищою й далі буде в східній частині України, +12...+16 градусів. на півдні не вище +8..+11 градусів;

у північних областях, у більшості центральних очікується +10...+13 градусів;

у Вінницькій області - вдень +6...+9 градусів;

холодним осередком залишаються західні області, там +1...+6 градусів. Погода в Києві В столиці передбачається дощ, рвучкий некомфортний вітер та близько +10 градусів.