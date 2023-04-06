Україну накриє циклон, який принесе хуртовину та сніг: прогноз по регіонах на сьогодні
Сьогодні, 6 квітня, в Україні в західних регіонах очікуються сніг та хуртовина, в інших - дощ. На півдні також очікується неприродно холодна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Опади
"У західних областях циклон Norbert зумовить вчергове складну погоду - сніг, мокрий сніг, сильний північно-західний вітер, місцями налипання мокрого снігу, а якщо сніг та рвучкий вітер - то й хуртовина", - розповіла вона.
Крім того:
- на півночі, сході та в південній частині України місцями очікується дощ;
- у центральних областях завтра ймовірність опадів найменша, лише у Вінницькій області пройде дощ, місцями з мокрим снігом.
Вітер
Вітер переважатиме північно-західного напрямку, у більшості областей, окрім східних, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря
За даними Діденко, найвищою й далі буде в східній частині України, +12...+16 градусів.
- на півдні не вище +8..+11 градусів;
- у північних областях, у більшості центральних очікується +10...+13 градусів;
- у Вінницькій області - вдень +6...+9 градусів;
- холодним осередком залишаються західні області, там +1...+6 градусів.
Погода в Києві
В столиці передбачається дощ, рвучкий некомфортний вітер та близько +10 градусів.
Як повідомлялось, середньомісячна температура повітря березня у Києві склала 4,8 градуса, що вище кліматичної норми на 2,3 градуса.