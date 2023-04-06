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Украинцев предупредили о задержках поездов: какие маршруты опаздывают

Фото: УЗ предупредила украинцев о задержке поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев предупредили о задержках поездов из-за ухудшения погодных условий на западе нашей страны. Задерживаются не менее 8 поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Отмечается, что на западе Украины из-за снегопадов произошло оледенение контактной сети. Поэтому на Львовской железной дороге 8 поездов догоняют опоздание.

Какие поезда задерживаются:

  • №715/716 Перемышль - Киев (+2 ч 17 мин);
  • №113/114 Харьков - Львов (+1 ч 55 мин);
  • №55/56 Киев-Пасс. - Ивано-Франковск (+45 мин);
  • №129/130 Ворохта - Кременчуг (+39 мин);
  • №149/150 Черновцы - Полтава-Юг. (+39 мин);
  • №59/60 Киев-Пасс. - Чоп (+34 мин);
  • №5/6 Запорожье - Ясиня (+32 мин);
  • №49/50 Киев-Пасс. - Трускавец (+30 мин).

"Укрзализныця" просит пассажиров опаздывающих поездов, если они имеют пересадку, сообщить об этом проводнику или позвонить на горячую линию 0800503111.

Напомним, синоптики предупредили, что сегодня в Украине ожидаются осадки. В западных областях возможен снег, а на другой территории - дождь.

Кроме того, из-за обледенения сегодня в Тернополе остановились троллейбусы.

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