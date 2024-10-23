Українців попередили про затримки на кордоні з Польщею в Рава-Руській: в чому причина
Пункт пропуску з 24 жовтня на українсько-польському кордоні "Рава-Руська - Гребенне" обмежить роботу..Обмеження пов'язані з ремонтними роботами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно два тижні. За цей час можливі значні затримки руху для всіх типів транспорту, включаючи вантажні та легкові автомобілі, особливо у напрямку "в’їзд в Україну".
Державна прикордонна служба України закликає громадян і транспортні компанії уважно стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації на кордоні та дотримуватись рекомендацій щодо маршруту, щоб уникнути незручностей під час перетину.
Прикордонна служба просить з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з цим процесом.
Нагадаємо, що Європейський Союз вирішив знову відкласти впровадження системи в’їзд та виїзду. Початкова дата була призначена на 10 листопада цього року.
Крім того, при виїзді за кордон на власному авто знадобиться міжнародний договір страхування "Зелена картка". Це автострахування цивільно-правової відповідальності - обов’язкове для водіїв, що прямують в інші країни.