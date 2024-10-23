ua en ru
Ср, 23 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей в Рава-Русской: в чем причина

Украина, Среда 23 октября 2024 21:45
UA EN RU
Украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей в Рава-Русской: в чем причина Фото: пограничники предупреждают о ремонтных работах(Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пункт пропуска с 24 октября на украинско-польской границе "Рава-Русская - Гребенное" ограничит работу. Ограничения связаны с ремонтными работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Ремонтные работы продлятся примерно две недели. В этот период возможны значительные задержки движения для всех типов транспорта, включая грузовые и легковые автомобили, особенно в направлении "въезд в Украину".

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан и транспортные компании внимательно следить за официальными сообщениями относительно ситуации на границе и соблюдать рекомендации по маршруту, чтобы избежать неудобств при пересечении.

Пограничная служба просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с этим процессом.

Напомним, что Европейский Союз решил снова отложить внедрение системы въезда и выезда. Начальная дата была назначена на 10 ноября этого года.

Кроме того, при выезде за границу на собственном авто понадобится международный договор страхования "Зеленая карта". Это автострахование гражданско-правовой ответственности - обязательно для водителей, следующих в другие страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной
NEWS
Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро
Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро
DAILY
Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы