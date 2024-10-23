Украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей в Рава-Русской: в чем причина

Пункт пропуска с 24 октября на украинско-польской границе "Рава-Русская - Гребенное" ограничит работу. Ограничения связаны с ремонтными работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Ремонтные работы продлятся примерно две недели. В этот период возможны значительные задержки движения для всех типов транспорта, включая грузовые и легковые автомобили, особенно в направлении "въезд в Украину".

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан и транспортные компании внимательно следить за официальными сообщениями относительно ситуации на границе и соблюдать рекомендации по маршруту, чтобы избежать неудобств при пересечении.

Пограничная служба просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с этим процессом.