Українців попередили про затори на кордоні з Польщею

Сьогодні, 8 серпня, на двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні спостерігаються затори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Мова йде про пункти пропуску:
"Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - додали прикордонники.
Як нещодавно пояснювали прикордонники, українці наразі почали частіше перетинати кордон через пункти пропуску на кордоні із Польщею через туристичний сезон. Наразі збільшення пасажиропотоку зросло на 40%. Наприклад, протягом 4 серпня, у пунктах пропуску у Львівській області кордон перетнули понад 9 тисяч автомобілів та понад 60 тисяч осіб.
Найчастіше перетинають пункти пропуску:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.