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Украинцев предупредили о пробках на границе с Польшей

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 августа, на двух пунктах пропуска на украинско-польской границе наблюдаются пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Речь идет о пунктах пропуска: 

  • "Шегини"; 
  • "Краковец". 

"Наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины. Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - добавили пограничники. 

В чем причина

Как недавно объясняли пограничники, украинцы сейчас стали чаще пересекать границу через пункты пропуска на границе с Польшей из-за туристического сезона. Сейчас увеличение пассажиропотока выросло на 40%. Например, в течение 4 августа, в пунктах пропуска во Львовской области границу пересекли более 9 тысяч автомобилей и более 60 тысяч человек.

Чаще всего пересекают пункты пропуска: 

  • "Краковец"; 
  • "Шегини"; 
  • "Рава-Русская". 

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