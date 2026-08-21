Українців попередили про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності

У День Незалежності України, 24 серпня, Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
СБУ закликає українців бути пильними та відповідально ставитися до власної безпеки.
Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися кількох базових правил:
Окремо СБУ звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій.
"Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об’єкти або інші протиправні дії - не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ", - закликали у Службі безпеки.
Нагадаємо, раніше Німеччина оновила рекомендації щодо поїздок в Україну напередодні Дня незалежності. У Берліні попередили про можливе посилення російських ударів по країні.