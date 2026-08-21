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Украинцев предупредили об угрозе провокаций и диверсий в День Независимости

14:31 21.08.2026 Пт
2 мин
К чему может прибегнуть враг в праздничные дни?
aimg Татьяна Степанова
Фото: украинцев предупредили об угрозе провокаций и диверсий в День Независимости (Getty Images)

В День Независимости Украины, 24 августа, Россия может использовать массовые меры по совершению обстрелов, провокаций, терактов, диверсий, кибератак и других преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

СБУ призывает украинцев быть бдительными и ответственно относиться к собственной безопасности.

Накануне и во время праздничных мероприятий следует соблюдать несколько базовых правил:

  • не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и заранее определите ближайшее укрытие;
  • не приближайтесь к подозрительным предметам и не пытайтесь самостоятельно их перемещать или проверять;
  • в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или других признаков возможной незаконной деятельности – сообщайте правоохранителям;
  • не публикуйте фото и видео с указанием местоположений военных, объектов критической инфраструктуры, блокпостов, средств противовоздушной обороны и т.п.;
  • не распространяйте информацию о последствиях обстрелов, работе ПВО или перемещении украинских военных;
  • не выполняйте просьбы неизвестных лиц (даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов), которые предлагают выполнить сомнительные поручения, в частности, осуществить фото- или видеосъемку определенных объектов, передать пакет или оставить предмет в определенном месте.

Отдельно СБУ обращает внимание граждан на попытки российских спецслужб привлекать украинцев к подготовке терактов и совершению диверсий.

"Если неизвестные предлагают деньги за поджоги, повреждение имущества, установку неизвестных предметов, сбор информации о военных объектах или другие противоправные действия - не соглашайтесь на такие предложения и немедленно сообщайте об этом СБУ", - призвали в Службе безопасности.

Напомним, ранее Германия обновила рекомендации по поездкам в Украину накануне Дня независимости. В Берлине предупредили о возможном усилении русских ударов по стране.

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