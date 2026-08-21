Украинцев предупредили об угрозе провокаций и диверсий в День Независимости

В День Независимости Украины, 24 августа, Россия может использовать массовые меры по совершению обстрелов, провокаций, терактов, диверсий, кибератак и других преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
СБУ призывает украинцев быть бдительными и ответственно относиться к собственной безопасности.
Накануне и во время праздничных мероприятий следует соблюдать несколько базовых правил:
Отдельно СБУ обращает внимание граждан на попытки российских спецслужб привлекать украинцев к подготовке терактов и совершению диверсий.
"Если неизвестные предлагают деньги за поджоги, повреждение имущества, установку неизвестных предметов, сбор информации о военных объектах или другие противоправные действия - не соглашайтесь на такие предложения и немедленно сообщайте об этом СБУ", - призвали в Службе безопасности.
Напомним, ранее Германия обновила рекомендации по поездкам в Украину накануне Дня независимости. В Берлине предупредили о возможном усилении русских ударов по стране.