Украинцев предупредили о возможной атаке "Шахедов" в ближайшие часы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

Обновлено 09:27. В Николаевской области предупредили о взлете нескольких групп "Шахедов"

"Зафиксирован взлет нескольких групп "дронов-камикадзе". Будьте в безопасности", - написал начальник полиции области Сергей Шайхет.

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"Внимание, зафиксированы пуски вражеских БПЛА "Шахед" из Приморско-Ахтарска. Следите за сигналами воздушной тревоги", - пишет Мельник.

Между тем, в сети информируют о вылете пары групп (предварительно) "Шахедов" и предполагают, что ориентировочное время подлета вражеских БПЛА может быть в пределах 09:20-09:30.

Напомним, ранее военно-политическое руководство предупредило украинцев, что Россия может усилить обстрелы территории Украины в период 22-24 февраля.

Добавим, также в СНБО заявили, что российские войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения.

Между тем, в Воздушных силах ВСУ успокаивают украинцев, массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения не будет. Ведь врагу просто так не удастся "прогуляться" по воздушному пространству Украины.

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