Українців попередили про відключення світла 6 листопада: якими будуть графіки

Графіки відключень електроенергії в Україні продовжать діяти і у п'ятницю, 6 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
У компанії розповіли, що у частині областей завтра вимушено будуть застосовуватись такі заходи обмеження споживання:
В "Укренерго" пояснили, що графіки відключень запроваджуються через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Всіх українців також закликали економно користуватись електрикою після того, як вона з’являється за графіком.
Нагадаємо, у Житомирі через значні пошкодження енергосистеми внаслідок російських областрілів запровадили режим економії електроенергії.
Зазначимо директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що з настанням холодів в Україні зросте споживання електроенергії. Окремі маленькі міста можуть бути без світла по кілька днів.