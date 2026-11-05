Украинцев предупредили об отключениях света 6 ноября: какими будут графики

Графики отключений электроэнергии в Украине продолжат действовать и в пятницу, 6 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
В компании рассказали, что в части областей завтра будут вынуждено применяться следующие меры ограничения потребления:
В "Укрэнерго" объяснили, что графики отключений вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Всех украинцев также призвали экономно пользоваться электричеством после того, как оно появляется по графику.
Напомним, в Житомире из-за значительных повреждений энергосистемы в результате российских областрелов ввели режим экономии электроэнергии.
Отметим, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что с наступлением холодов в Украине возрастет потребление электроэнергии. Отдельные маленькие города могут быть без света по нескольку дней.