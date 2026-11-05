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Украинцев предупредили об отключениях света 6 ноября: какими будут графики

19:29 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Украине 6 ноября будут действовать графики отключений света (Коллаж РБК-Украина)

Графики отключений электроэнергии в Украине продолжат действовать и в пятницу, 6 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

В компании рассказали, что в части областей завтра будут вынуждено применяться следующие меры ограничения потребления:

  • 00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
  • 00:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2,5 до 4 очередей)

В "Укрэнерго" объяснили, что графики отключений вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Всех украинцев также призвали экономно пользоваться электричеством после того, как оно появляется по графику.

Напомним, в Житомире из-за значительных повреждений энергосистемы в результате российских областрелов ввели режим экономии электроэнергии.

Отметим, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что с наступлением холодов в Украине возрастет потребление электроэнергии. Отдельные маленькие города могут быть без света по нескольку дней.

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