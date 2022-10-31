UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попередили про відключення світла через удари росіян

Фото: в Україні сьогодні можливі відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні атакували енергетичні об'єкти в Україні. Через це можливі аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка та ДТЕК.

"Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії", - зазначив Тимошенко.

Він заявив, що частину російських ракет збили сили ППО, проте деякі з них влучили у ціль та пошкодили енергетичну інфраструктуру України.

Водночас енергетики додають, що вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів російських окупантів. Українців просять обмежте використання енергоємних приладів.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог атакував низку областей та Київ.

Детальніше про сьогоднішній масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный ударвідключеня світлаОфіс президентаВійна в УкраїніВійна Росії проти України