Українців попередили про відключення світла через удари росіян

Російські окупанти сьогодні атакували енергетичні об'єкти в Україні. Через це можливі аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка та ДТЕК.

"Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії", - зазначив Тимошенко.

Він заявив, що частину російських ракет збили сили ППО, проте деякі з них влучили у ціль та пошкодили енергетичну інфраструктуру України.

Водночас енергетики додають, що вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів російських окупантів. Українців просять обмежте використання енергоємних приладів.