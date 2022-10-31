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Украинцев предупредили об отключениях света из-за ударов россиян

Фото: в Украине сегодня возможны отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня атаковали энергетические объекты в Украине. Из-за этого возможны аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко и ДТЭК.

"Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии", - отметил Тимошенко.

Он заявил, что часть российских ракет сбили силы ПВО, однако некоторые из них попали в цель и повредили энергетическую инфраструктуру Украины.

В то же время энергетики добавляют, что уже работают над ликвидацией последствий обстрелов российских оккупантов. Украинцев просят ограничить использование энергоемких приборов.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг атаковал ряд областей и Киев.

Подробнее о сегодняшнем массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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