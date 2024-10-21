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Українців попередили про ускладнення перетину кордону з Молдовою: що сталось

Ілюстративне фото: українців попередили про ускладнення перетину кордону з Молдовою (facebook com border gov md)
Автор: Наталія Кава

На прикордонному мосту через річку Дністер, у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач" продовжили термін проведення ремонтних робіт. Це може вплинути на швидкість перетину кордону з Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.

"У межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський − Отач" продовжено строк проведення ремонтних робіт орієнтовно на 14 діб", - сказано у повідомленні.

У митниці зауважили, що під час ремонту може бути частково обмежено рух транспорту через прикордонний міст.

"Просимо громадян та перевізників врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону в цьому напрямку", - написали митники.

Раніше РБК-Україна писало про те, що в одному з пунктів перетину кордону з Польщею сьогодні утворились черги. Перед плануванням дороги варто врахувати дану інформацію.

Також нагадаємо, що під час дії військового стану водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".

 

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