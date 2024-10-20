Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: в яких пунктах пропуску

На одному з пунктів перетину кордону з Польщею сьогодні, 20 жовтня утворились черги. Перед плануванням дороги варто врахувати дану інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України .

Прикордонники попросили громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

"Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Краківець" та "Шегині". Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України", - повідомили в прикордонній службі.

Виїзд з України

Нагадаємо, що від 24 лютого 2022-го в Україні діє воєнний стан, у зв'язку з чим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїхати за межі України.

На цей час і військовий стан, і мобілізація продовжено в Україні до початку листопада.

Водночас водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.