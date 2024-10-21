Украинцев предупредили об усложнении пересечения границы с Молдовой: что произошло

"В рамках международного пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач" продлен срок проведения ремонтных работ ориентировочно на 14 суток", - говорится в сообщении.

В таможне отметили, что при ремонте может быть частично ограничено движение транспорта через пограничный мост.

"Просим граждан и перевозчиков учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении", – написали таможенники.

Ранее РБК-Украина писала о том, что в одном из пунктов пересечения границы с Польшей сегодня образовались очереди. Перед планировкой дороги следует учесть данную информацию.

Также напомним, что во время действия военного положения водители, которые занимаются международными перевозками, или доставкой гуманитарной помощи - могут выехать за границу. Но для этого необходимо воспользоваться системой " Путь ".