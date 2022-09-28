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Українців попередили про туман й погіршення видимості: де очікувати негоду

Фото: українців попередили про туман й погіршення видимості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українців попередили про густий туман цієї ночі та вранці 29 вересня. Негода очікується у південних, центральних та східних областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"Увага! Вночі та вранці 29 вересня у південних, центральних та східних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 28 вересня, в Україні очікуються дощі та грози. Водночас лише у Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі без істотних опадів.

Тим часом синоптики, відштовхуючись від аналізу показників температури за останні десятки років, пояснили якою може бути найближча зима в Україні.

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ДСНС