Украинцев предупредили о тумане и ухудшении видимости: где ждать непогоду

Украинцев предупредили о густом тумане этой ночью и утром 29 сентября. Непогода ожидается в южных, центральных и восточных областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-кана л ГСЧС.

"Внимание! Ночью и утром 29 сентября в южных, центральных и восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 28 сентября, в Украине ожидаются дожди и гроз. В то же время, только в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью без существенных осадков.

Тем временем синоптики, отталкиваясь от анализа показателей температуры за последние десятки лет, объяснили, какой может быть ближайшая зима в Украине.

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