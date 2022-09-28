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Украинцев предупредили о тумане и ухудшении видимости: где ждать непогоду

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Среда 28 сентября 2022 13:41
Украинцев предупредили о тумане и ухудшении видимости: где ждать непогоду Фото: украинцев предупредили о тумане и ухудшении видимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцев предупредили о густом тумане этой ночью и утром 29 сентября. Непогода ожидается в южных, центральных и восточных областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"Внимание! Ночью и утром 29 сентября в южных, центральных и восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 28 сентября, в Украине ожидаются дожди и гроз. В то же время, только в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью без существенных осадков.

Тем временем синоптики, отталкиваясь от анализа показателей температуры за последние десятки лет, объяснили, какой может быть ближайшая зима в Украине.

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ГСЧС
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