Українців попередили про труднощі з оформленням електронних рецептів та направлень

В Україні виникли тимчасові труднощі в роботі електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Через це пацієнти можуть зіткнутися із затримками під час отримання електронних рецептів та направлень.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення у застосунку Helsi та Національної служби здоров'я України (НСЗУ).
Як повідомили в Helsi, через ворожу атаку виникла аварійна ситуація в дата-центрі одного з провайдерів, що вплинула на роботу ЕСОЗ.
Через це лікарі тимчасово можуть не мати можливості оформити окремі електронні рецепти, направлення та медичні висновки. У сервісі наголошують, що затримки не залежать від лікаря або конкретного медичного закладу.
"Ваші медичні дані захищені та збережені. Загрози їх втрати немає", - зазначили в Helsi.
Фахівці вже працюють над відновленням роботи системи.
У Helsi повідомляють про можливі збої в роботі системи (скриншот із додатку)
За даними НСЗУ, 17 вересня через технічні труднощі в одного з провайдерів виникли проблеми в роботі ЕСОЗ. Того ж дня основні напрями роботи центральної бази даних системи були відновлені.
Пізніше НСЗУ повідомила про відновлення роботи з підписним контентом декларацій.
Водночас станом на 09:00 18 вересня служба знову фіксує проблеми - цього разу під час відправки повідомлень. У НСЗУ зазначили, що ситуацію аналізують.
НСЗУ повідомляє про проблеми в роботі ЕСОЗ (скриншот із сайту status.ehealth.gov.ua)
У Helsi радять тим, хто очікує на рецепт або направлення, уточнити у лікаря, як діяти під час тимчасової недоступності системи та коли можна буде завершити оформлення документів.
Якщо в пацієнта запланований візит до лікаря, у Helsi закликають не скасовувати його лише через повідомлення про збій. Медичні заклади мають алгоритми роботи на випадок тимчасової недоступності ЕСОЗ.
Про відновлення роботи системи мають повідомити додатково.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 вересня внаслідок чергової атаки Росії було пошкоджено будівлю в Київській області, де розміщується обладнання "Київстару". Співробітники компанії не постраждали, а послуги для абонентів продовжили надавати без змін. Зауважимо, що із серпня 2022 року медичний сервіс Helsi належить компанії "Київстар".
11 вересня офіс інженерної команди "Київстар" у Києві був пошкоджений внаслідок дронової атаки.