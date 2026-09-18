Украинцев предупредили о трудностях с оформлением электронных рецептов и направлений

В Украине возникли временные затруднения в работе электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ). Поэтому пациенты могут столкнуться с задержками при получении электронных рецептов и направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в приложении Helsi и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Как сообщили в Helsi, из-за вражеской атаки возникла аварийная ситуация в дата-центре одного из провайдеров, что повлияло на работу ЕСОЗ.
Поэтому врачи временно могут не иметь возможности оформить отдельные электронные рецепты, направления и медицинские заключения. В сервисе отмечают, что задержки не зависят от врача или конкретного медицинского учреждения.
"Ваши медицинские данные защищены и сохранены. Угрозы их потери нет", - отметили в Helsi.
Специалисты уже работают над возобновлением работы системы.
В Helsi сообщают о возможных сбоях в работе системы (скриншот из приложения)
По данным НСЗУ, 17 сентября из-за технических трудностей у одного из провайдеров возникли проблемы в работе ЕСОЗ. В тот же день основные направления работы центральной базы данных системы были возобновлены.
Позже НСЗУ сообщила о возобновлении работы с подписным контентом деклараций.
В то же время, по состоянию на 09:00 18 сентября служба снова фиксирует проблемы - на этот раз во время отправки сообщений. В НСЗУ отметили, что ситуацию анализируют.
НСЗУ сообщает о проблемах в работе ЕСОЗ (скриншот с сайта status.ehealth.gov.ua)
В Helsi советуют тем, кто ожидает рецепта или направления, уточнить у врача, как действовать во время временной недоступности системы и когда можно будет завершить оформление документов.
Если у пациента запланирован визит к врачу, Helsi призывают не отменять его только из-за сообщения о сбое. Медицинские учреждения имеют алгоритмы работы в случае временной недоступности ЕСОЗ.
О возобновлении работы системы должны сообщить дополнительно.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 сентября в результате очередной атаки России было повреждено здание в Киевской области, где размещается оборудование "Киевстара". Сотрудники компании не пострадали, а услуги для абонентов продолжили предоставлять по-прежнему. Отметим, что с августа 2022 медицинский сервис Helsi принадлежит компании "Киевстар".
11 сентября офис инженерной команды "Киевстар" в Киеве был поврежден в результате дроновой атаки.