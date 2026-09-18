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Українців попередили про труднощі з оформленням електронних рецептів та направлень

10:48 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Українців попередили про труднощі з оформленням електронних рецептів та направлень Фото: В ЕСОЗ можуть виникати труднощі (freepik.com)
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В Україні виникли тимчасові труднощі в роботі електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Через це пацієнти можуть зіткнутися із затримками під час отримання електронних рецептів та направлень.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення у застосунку Helsi та Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Що відбувається з ЕСОЗ

Як повідомили в Helsi, через ворожу атаку виникла аварійна ситуація в дата-центрі одного з провайдерів, що вплинула на роботу ЕСОЗ.

Через це лікарі тимчасово можуть не мати можливості оформити окремі електронні рецепти, направлення та медичні висновки. У сервісі наголошують, що затримки не залежать від лікаря або конкретного медичного закладу.

"Ваші медичні дані захищені та збережені. Загрози їх втрати немає", - зазначили в Helsi.

Фахівці вже працюють над відновленням роботи системи.

Українців попередили про труднощі з оформленням електронних рецептів та направлень
У Helsi повідомляють про можливі збої в роботі системи (скриншот із додатку)

Яка ситуація зараз

За даними НСЗУ, 17 вересня через технічні труднощі в одного з провайдерів виникли проблеми в роботі ЕСОЗ. Того ж дня основні напрями роботи центральної бази даних системи були відновлені.

Пізніше НСЗУ повідомила про відновлення роботи з підписним контентом декларацій.

Водночас станом на 09:00 18 вересня служба знову фіксує проблеми - цього разу під час відправки повідомлень. У НСЗУ зазначили, що ситуацію аналізують.

Українців попередили про труднощі з оформленням електронних рецептів та направлень
НСЗУ повідомляє про проблеми в роботі ЕСОЗ (скриншот із сайту status.ehealth.gov.ua)

Що робити пацієнтам

У Helsi радять тим, хто очікує на рецепт або направлення, уточнити у лікаря, як діяти під час тимчасової недоступності системи та коли можна буде завершити оформлення документів.

Якщо в пацієнта запланований візит до лікаря, у Helsi закликають не скасовувати його лише через повідомлення про збій. Медичні заклади мають алгоритми роботи на випадок тимчасової недоступності ЕСОЗ.

Про відновлення роботи системи мають повідомити додатково.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 вересня внаслідок чергової атаки Росії було пошкоджено будівлю в Київській області, де розміщується обладнання "Київстару". Співробітники компанії не постраждали, а послуги для абонентів продовжили надавати без змін. Зауважимо, що із серпня 2022 року медичний сервіс Helsi належить компанії "Київстар".

11 вересня офіс інженерної команди "Київстар" у Києві був пошкоджений внаслідок дронової атаки.

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