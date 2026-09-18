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Украинцев предупредили о трудностях с оформлением электронных рецептов и направлений

10:48 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Украинцев предупредили о трудностях с оформлением электронных рецептов и направлений Фото: В ЕСОЗ могут возникать трудности (freepik.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине возникли временные затруднения в работе электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ). Поэтому пациенты могут столкнуться с задержками при получении электронных рецептов и направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в приложении Helsi и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Что происходит с ЕСОЗ

Как сообщили в Helsi, из-за вражеской атаки возникла аварийная ситуация в дата-центре одного из провайдеров, что повлияло на работу ЕСОЗ.

Поэтому врачи временно могут не иметь возможности оформить отдельные электронные рецепты, направления и медицинские заключения. В сервисе отмечают, что задержки не зависят от врача или конкретного медицинского учреждения.

"Ваши медицинские данные защищены и сохранены. Угрозы их потери нет", - отметили в Helsi.

Специалисты уже работают над возобновлением работы системы.

Украинцев предупредили о трудностях с оформлением электронных рецептов и направлений
В Helsi сообщают о возможных сбоях в работе системы (скриншот из приложения)

Какая ситуация сейчас

По данным НСЗУ, 17 сентября из-за технических трудностей у одного из провайдеров возникли проблемы в работе ЕСОЗ. В тот же день основные направления работы центральной базы данных системы были возобновлены.

Позже НСЗУ сообщила о возобновлении работы с подписным контентом деклараций.

В то же время, по состоянию на 09:00 18 сентября служба снова фиксирует проблемы - на этот раз во время отправки сообщений. В НСЗУ отметили, что ситуацию анализируют.

Украинцев предупредили о трудностях с оформлением электронных рецептов и направлений
НСЗУ сообщает о проблемах в работе ЕСОЗ (скриншот с сайта status.ehealth.gov.ua)

Что делать пациентам

В Helsi советуют тем, кто ожидает рецепта или направления, уточнить у врача, как действовать во время временной недоступности системы и когда можно будет завершить оформление документов.

Если у пациента запланирован визит к врачу, Helsi призывают не отменять его только из-за сообщения о сбое. Медицинские учреждения имеют алгоритмы работы в случае временной недоступности ЕСОЗ.

О возобновлении работы системы должны сообщить дополнительно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 сентября в результате очередной атаки России было повреждено здание в Киевской области, где размещается оборудование "Киевстара". Сотрудники компании не пострадали, а услуги для абонентов продолжили предоставлять по-прежнему. Отметим, что с августа 2022 медицинский сервис Helsi принадлежит компании "Киевстар".

11 сентября офис инженерной команды "Киевстар" в Киеве был поврежден в результате дроновой атаки.

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