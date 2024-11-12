Українців попередили про тимчасове закриття найбільшого пункту пропуску з Молдовою

За інформацією молдовських колег, 13 листопада 2024 року з 14:00 по 19:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску буде відключене електроживлення.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину українсько-молдовського кордону", - йдеться в повідомленні.

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою

На кордоні між Україною та Молдовою діють декілька основних пунктів пропуску, які забезпечують як автомобільне, так і залізничне сполучення. Ось деякі з них:

Основні автомобільні пункти пропуску:

Паланка – Маяки – Удобне – найзавантаженіший пункт пропуску, розташований на трасі Одеса – Рені. Призначений для автомобільного транспорту. Кучурган – Первомайськ – важливий пункт на південному заході Одеської області, розташований на трасі Одеса – Кишинів. Бричани – Роздільна – розташований у Чернівецькій області. Могилів-Подільський – Отач – розташований у Вінницькій області, активно використовується як для пасажирського, так і для вантажного транспорту. Рені – Джурджулешти – у південній частині Одеської області, з'єднує Україну з портом Джурджулешти, важливим молдовським транспортним вузлом.

Залізничні пункти пропуску:

Кучурган – Новоселиця – основний залізничний пункт пропуску між Одесою і Тирасполем. Могилів-Подільський – Отач – також використовується для залізничного сполучення. Мамалига – Ларга – забезпечує сполучення між Україною та західною частиною Молдови.

Додаткові дрібні пункти пропуску:

Існує також низка дрібніших пунктів пропуску, які здебільшого забезпечують рух мешканців прикордонних населених пунктів.

Ці пункти працюють у різному режимі, залежно від категорії транспорту, обмежень або поточних умов.