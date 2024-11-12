Украинцев предупредили о временном закрытии крупнейшего пункта пропуска с Молдовой

По информации молдавских коллег, 13 ноября 2024 года с 14:00 по 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание.

"Просим граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы", - говорится в сообщении.

Пункты пропуска на границе с Молдовой

На границе между Украиной и Молдовой действуют несколько основных пунктов пропуска, обеспечивающих как автомобильное, так и железнодорожное сообщение. Вот некоторые из них:

Основные автомобильные пункты пропуска:

Паланка – Маяки – Удобное – самый загруженный пункт пропуска, расположенный на трассе Одесса – Рени. Предназначен для автомобильного транспорта. Кучурган – Первомайск – важный пункт на юго-западе Одесской области, расположенный на трассе Одесса – Кишинев. Бричаны – Раздельная – расположен в Черновицкой области. Могилев-Подольский – Отач – расположен в Винницкой области, активно используется как для пассажирского, так и грузового транспорта. Рени – Джурджулешты – в южной части Одесской области соединяет Украину с портом Джурджулешты, важным молдавским транспортным узлом.

Железнодорожные пункты пропуска:

Кучурган – Новоселица – основной железнодорожный пункт пропуска между Одессой и Тирасполем. Могилев-Подольский – Отач – также используется для железнодорожного сообщения. Мамалыга – Ларга – обеспечивает соединение между Украиной и западной частью Молдовы.

Дополнительные мелкие пункты пропуска:

Существует также ряд более мелких пунктов пропуска, которые в большинстве своем обеспечивают движение жителей приграничных населенных пунктов.

Эти пункты работают в разном режиме в зависимости от категории транспорта, ограничений или текущих условий.