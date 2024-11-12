Украинцев предупредили о временном закрытии крупнейшего пункта пропуска с Молдовой

В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой 13 ноября приостановят пропускные операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).
По информации молдавских коллег, 13 ноября 2024 года с 14:00 по 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание.
"Просим граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы", - говорится в сообщении.
На границе между Украиной и Молдовой действуют несколько основных пунктов пропуска, обеспечивающих как автомобильное, так и железнодорожное сообщение. Вот некоторые из них:
Существует также ряд более мелких пунктов пропуска, которые в большинстве своем обеспечивают движение жителей приграничных населенных пунктов.
Эти пункты работают в разном режиме в зависимости от категории транспорта, ограничений или текущих условий.
Напомним, в 2023 году Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Молдовы о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь – Косеуц.
Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом.