Рада схвалила угоду з Молдовою про будівництво мосту через Дністер за 5 млрд гривень

Верховна рада ратифікувала угоду між урядами України та Молдови про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проект закону №0217 підтримали 286 депутатів.

Згідно з документом, на будівництво мосту за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, планується спрямувати 5,044 млрд грн, у тому числі за роками:

2023 рік - 370 млн гривень;

2024 рік - 2,237 млрд гривень

2025 рік - 2,437 млрд гривень.

Угода з Молдовою

Угоду про будівництво мосту через Дністер в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) - Косеуць (Молдова) було підписано в червні. Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Заданими Міністерства інфраструктури, Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль - Косеуць", яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський - Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.