Українців попередили про спалах Еболи в Африці: куди краще не їхати
Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до регіонів Демократичної Республіки Конго, які уражені вірусом Ебола.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.
"МЗС України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією. Вірус швидко поширюється провінціями Ітурі та Південне Ківу", - йдеться у заяві.
Тим українцям, які вже перебувають на території ДР Конго, рекомендується:
- не їздити до згаданих провінцій;
- дотримуватися вказівок місцевих компетентних органів;
- відстежувати офіційні повідомлення Посольства України в ДР Конго.
Що відомо про спалах
Станом на 16 травня 2026 року в провінції Ітурі (Демократична Республіка Конго) підтвердили вісім випадків зараження вірусом Бундібугіо. Окрім цього, медичні служби повідомили про 246 підозр на інфікування та 80 ймовірних смертей.
Нові випадки також зафіксували в Уганді. У Кампалі 15-16 травня підтвердили два випадки захворювання, один із яких завершився смертю. Обидва інфіковані прибули з території ДР Конго. Ще один випадок підтвердили в Кіншасі - після повернення пацієнта з Ітурі.
У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що реальна кількість хворих може бути вищою, адже в регіоні продовжують реєструвати численні осередки смертей і підозрілі випадки вірусної геморагічної лихоманки.
