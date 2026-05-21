ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українців попередили про спалах Еболи в Африці: куди краще не їхати

15:35 21.05.2026 Чт
2 хв
Що робити тим українцям, які вже перебувають в уражених вірусом регіонах?
aimg Валерій Ульяненко
Українців попередили про спалах Еболи в Африці: куди краще не їхати Фото: українців закликали утриматись від поїздок у ДР Конго (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до регіонів Демократичної Республіки Конго, які уражені вірусом Ебола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Читайте також: ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в Африці

"МЗС України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією. Вірус швидко поширюється провінціями Ітурі та Південне Ківу", - йдеться у заяві.

Тим українцям, які вже перебувають на території ДР Конго, рекомендується:

  • не їздити до згаданих провінцій;
  • дотримуватися вказівок місцевих компетентних органів;
  • відстежувати офіційні повідомлення Посольства України в ДР Конго.

Що відомо про спалах

Станом на 16 травня 2026 року в провінції Ітурі (Демократична Республіка Конго) підтвердили вісім випадків зараження вірусом Бундібугіо. Окрім цього, медичні служби повідомили про 246 підозр на інфікування та 80 ймовірних смертей.

Нові випадки також зафіксували в Уганді. У Кампалі 15-16 травня підтвердили два випадки захворювання, один із яких завершився смертю. Обидва інфіковані прибули з території ДР Конго. Ще один випадок підтвердили в Кіншасі - після повернення пацієнта з Ітурі.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що реальна кількість хворих може бути вищою, адже в регіоні продовжують реєструвати численні осередки смертей і підозрілі випадки вірусної геморагічної лихоманки.

Нагадаємо, країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалили глобальну угоду, яка спрямована на запобігання майбутнім пандеміям.

РБК-Україна також писало, що на круїзному лайнері MV Hondius стався спалах небезпечного штаму хантавірусу Andes. Він вже забрав кілька життів, а епідеміологи наразі спостерігають за пасажирами, які роз'їхалися світом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС України Ебола Конго
Новини
Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Аналітика
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким