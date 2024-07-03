Українців попередили про складнощі при перетині кордону з Польщею

Сьогодні, 3 липня, через проведення технічних робіт з боку Польщі, було сповільнено рух у пункті пропуску "Шегині".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - додали в прикордонній службі.

Також відмічається сповільнене оформлення у пункті пропуску "Рава-Руська" та "Угринів".

Прикордонники пояснили, що за інформацією, отриманою від польської сторони, через проведення технічних робіт можливий сповільнений рух у пункті пропуску "Шегині".

Обмеження в'їзду з боку Польщі

Нагадаємо, що 1 липня Польща обмежила в'їзд українських вантажівок до країни через КПП на кордоні з Україною.

Польські прикордонники пропускали лише ті вантажівки, які мали дозвіл на міжнародні вантажні перевезення чи книжечку ЄКМТ.

Однак вже надвечір того ж дня рух вантажівок з українською реєстрацією через пункти пропуску на кордоні з Польщею було відновлено.

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