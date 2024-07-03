Украинцев предупредили о сложностях при пересечении границы с Польшей

Сегодня, 3 июля, из-за проведения технических работ со стороны Польши было замедлено движение в пункте пропуска "Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - добавили в пограничной службе.

Также отмечается замедленное оформление в пункте пропуска "Рава-Русская" и "Угринов".

Пограничники объяснили, что по информации, полученной от польской стороны, из-за проведения технических работ возможно замедленное движение в пункте пропуска "Шегини".

Ограничение въезда со стороны Польши

Напомним, что 1 июля Польша ограничила въезд украинских грузовиков в страну из-за КПП на границе с Украиной.

Польские пограничники пропускали только те грузовики, которые имели разрешение на международные грузовые перевозки или книжечку ЕКМТ.

Однако уже к вечеру того же дня движение грузовиков с украинской регистрацией через пункты пропуска на границе с Польшей было возобновлено.

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