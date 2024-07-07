Украинцев предупредили о штрафе за неправильный выгул собак: как избежать

Сейчас все чаще на улице можно увидеть людей, гуляющих с собаками. С начала полномасштабного вторжения многие семьи решили взять себе четвероногих любимцев, однако стоит помнить, что домашние животные это не только эмоциональная поддержка, но и ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Киевские инспекторы отдела по связям с общественностью совместно со спасателями напомнили владельцам собак об основных правилах отдыха с животными в общественных местах. Основные правила: Выгуливать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда.

Для выгула обязательно наличие поводка, а также намордника (в случае, если порода вашей собаки включена в перечень опасных пород, утвержденного Кабмином).

Обязательно также наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими пометками.

Во время выгула домашних животных нельзя оставлять без присмотра.

Запрещено выгуливать животных лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В то же время правоохранители отметили, что за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность. Всего за нарушение данных правил наказанием является наложение штрафа: на граждан от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животных;

доходов граждан с конфискацией животных; на должностных лиц - от четырех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.