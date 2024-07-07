ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили о штрафе за неправильный выгул собак: как избежать

Украина, Воскресенье 07 июля 2024 15:03
UA EN RU
Украинцев предупредили о штрафе за неправильный выгул собак: как избежать Фото: за неправильный выгул собак украинцам грозит штраф (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас все чаще на улице можно увидеть людей, гуляющих с собаками. С начала полномасштабного вторжения многие семьи решили взять себе четвероногих любимцев, однако стоит помнить, что домашние животные это не только эмоциональная поддержка, но и ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Киевские инспекторы отдела по связям с общественностью совместно со спасателями напомнили владельцам собак об основных правилах отдыха с животными в общественных местах.

Основные правила:

  • Выгуливать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста.
  • Лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда.
  • Для выгула обязательно наличие поводка, а также намордника (в случае, если порода вашей собаки включена в перечень опасных пород, утвержденного Кабмином).
  • Обязательно также наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими пометками.
  • Во время выгула домашних животных нельзя оставлять без присмотра.
  • Запрещено выгуливать животных лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В то же время правоохранители отметили, что за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность.

Всего за нарушение данных правил наказанием является наложение штрафа:

  • на граждан от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животных;
  • на должностных лиц - от четырех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что "Укрзализныця" сообщила, что сделает путешествия с животными более удобными. Детальнее о том, что именно изменится и когда обновления вступят в силу, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в этом году украинцам разрешили брать домашних питомцев к укрытиям. Однако существует несколько правил, которые должны быть выполнены в случае совместного пребывания в укрытии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Домашние питомцы Полиция Киева Животные
NEWS
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW
Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон