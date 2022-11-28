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Українців попередили, що росіяни можуть розпочати масовану атаку будь-якої миті

Фото: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для підготовки масованої атаки на Україну росіянам потрібно в середньому один-два тижні. Після попереднього масштабного обстрілу пройшло вже 5 днів, тому українцям слід бути готовими до будь-яких дій агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

"Попередні тижні ми бачили, що для підготовки подібного масованого удару їм потрібно в середньому від 7 до 14 днів. З сьогоднішнього дня ми повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати масовану атаку", - сказав він.

Денисенко закликав українців не нехтувати правилами безпеки, а також зробити запаси води та зарядити павербанки.

Нагадаємо, Росія вивела у Чорне море ракетоносій, тому може готуватися до нової ракетної атаки по Україні.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський зазначав, що цей тиждень може бути таким же складним, як і минулий. Росіяни можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів енергетики.

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