Українців попередили про серйозну небезпеку в горах: про що йдеться

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив громадян про суттєву небезпеку. Особливо уважними потрібно бути тим, хто перебуває неподалік високогір'я Карпат.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласного центру у Facebook.
Нещодавно Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про сніголавинну небезпеку.
Наголошується, що у зв'язку з відлигою та дощем, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека:
"3 рівень небезпеки – помаранчевий", - наголосили експерти.
Варто зазначити, що, згідно з прогнозом центру, впродовж 10 березня 2025 року у місті Івано-Франківськ та в Івано-Франківській області очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер - південно-східний, 7-12 м/с. Вдень місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря в денні години:
"Медико-метеорологічні умови 1-го типу. Видимість на автошляхах добра", - підсумували експерти центру з гідрометеорології.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де взимку в Україні сніжило найбільше.
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