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Українців попередили про проблему в електромережі, що загрожує побутовим приладам

Понеділок 14 жовтня 2024 12:06
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Українців попередили про проблему в електромережі, що загрожує побутовим приладам У Сумській області можливі короткочасні коливання напруги в електромережі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українців попередили про тимчасові короткочасні коливання напруги в електромережі в Сумській області та пояснили, чому так відбувається і як вберегти побутові прилади.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Сумиобленерго" у Facebook.

Причини коливань напруги в мережі

В "Сумиобленерго" розповіли, що в регіоні серед споживачів електроенергії можуть спостерігатись тимчасові короткочасні коливання напруги в мережі.

Причина такої ситуації - аварійний стан енергосистеми України, що постраждала внаслідок регулярних терористичних актів країни-агресора.

Уточнюється, що АТ "Сумиобленерго" отримує електроенергію від магістральних мереж й у нормальному режимі роботи вона становить 110 кВ.

"Зараз цей показник інколи буває підвищеним. Через постійні обстріли навантаження на вцілілі об'єкти зростає, а через повітряні тривоги працівники енергетичної сфери часто змушені спускатися в укриття для збереження життя. Це ускладнює процес регулювання напруги в ручному режимі безпосередньо на енергооб'єкті", - розповіли у компанії.

Як вберегти прилади від коливань напруги

"Ми робимо все, щоб утримати роботу енергосистеми в стабільному режимі", - наголосили в "Сумиобленерго".

Водночас українцям порадили стежити за коливаннями напруги, щоб вберегти побутові електроприлади.

"Якщо ви спостерігаєте коливання напруги в мережі, які рідко, та все ж бувають, будь ласка, вимкніть тимчасово прилади, які можуть постраждати та користуйтеся захисними пристроями, які забезпечують стабільну роботу електропроводки, оберігаючи техніку від коливань напруги", - наголосили у компанії.

Насамкінець споживачів попросили поставитись до ситуації з розумінням і пам'ятати, що єдина її причина - це військова агресія РФ проти України.

Українців попередили про проблему в електромережі, що загрожує побутовим приладамУкраїнців попередили про проблему в електромережі, що загрожує побутовим приладам

Допис АТ "Сумиобленерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)

Проблеми зі світлом

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснює регулярні обстріли об'єктів критичної інфраструктури України.

В уряді громадян попереджали, що майбутня зима може бути складною через ситуацію з енергетикою (хоча до зимового періоду та опалювального сезону 2024-2025 років влада активно готувалась).

При цьому до регулярних відключень світла в Україні поки що не повернулися. Ба більше, енергетики повідомляли про закінчення ремонту всіх енергоблоків АЕС, що додасть потужності українській генерації.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, зниження температури повітря та перші заморозки, що очікуються найближчим часом у деяких регіонах України, також не повинні стати причиною повернення до графіків відключення світла.

Читайте також, на що звернути увагу при купівлі техніки в умовах відключень електроенергії.

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Сумська область побутові прилади Електроенергія Війна в Україні
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