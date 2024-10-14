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Украинцев предупредили о проблеме в электросети, которая угрожает бытовым приборам

Понедельник 14 октября 2024 12:06
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Украинцев предупредили о проблеме в электросети, которая угрожает бытовым приборам В Сумской области возможны кратковременные колебания напряжения в сети (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев предупредили о временных кратковременных колебаниях напряжения в сети в Сумской области и объяснили, почему так происходит и как уберечь бытовые приборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Сумыоблэнерго" в Facebook.

Причины колебаний напряжения в сети

В "Сумыоблэнерго" рассказали, что в регионе среди потребителей электроэнергии могут наблюдаться временные кратковременные колебания напряжения в сети.

Причина такой ситуации - аварийное состояние энергосистемы Украины, пострадавшей в результате регулярных террористических актов страны-агрессора.

Уточняется, что АО "Сумыоблэнерго" получает электроэнергию от магистральных сетей и в нормальном режиме работы она составляет 110 кВ.

"Сейчас этот показатель иногда бывает повышенным. Из-за постоянных обстрелов нагрузки на уцелевшие объекты растут, а из-за воздушных тревог работники энергетической сферы часто вынуждены спускаться в укрытие для сохранения жизни. Это усложняет процесс регулирования напряжения в ручном режиме непосредственно на энергообъекте", - рассказали в компании.

Как уберечь приборы от колебаний напряжения

"Мы делаем все, чтобы удержать работу энергосистемы в стабильном режиме", - подчеркнули в "Сумыоблэнерго".

В то же время украинцам посоветовали следить за колебаниями напряжения, чтобы уберечь бытовые электроприборы.

"Если вы наблюдаете колебания напряжения в сети, которые редко, но все же бывают, пожалуйста, выключите временно приборы, которые могут пострадать и пользуйтесь защитными устройствами, обеспечивающими стабильную работу электропроводки, оберегая технику от колебаний напряжения", - отметили в компании.

В заключение потребителей попросили отнестись к ситуации с пониманием и помнить, что единственная ее причина - это военная агрессия РФ против Украины.

Украинцев предупредили о проблеме в электросети, которая угрожает бытовым приборамУкраинцев предупредили о проблеме в электросети, которая угрожает бытовым приборам

Пост АО "Сумыоблэнерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)

Проблемы со светом

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ совершает регулярные обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины.

В правительстве граждан предупреждали, что предстоящая зима может быть сложной из-за ситуации с энергетикой (хотя к зимнему периоду и отопительному сезону 2024-2025 годов власть активно готовилась).

При этом к регулярным отключениям света в Украине пока не вернулись. Более того, энергетики сообщали об окончании ремонта всех энергоблоков АЭС, что придаст мощности украинской генерации.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, снижение температуры воздуха и первые заморозки, ожидаемые в ближайшее время в некоторых регионах Украины, также не должны стать причиной возвращения к графикам отключения света.

Читайте также, на что обратить внимание при покупке техники в условиях отключений электроэнергии.

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