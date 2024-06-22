Українців попередили про небезпечні природні явища: кому й до чого готуватися

Підвищення рівнів води

Впродовж суботи й неділі (22-23 червня) у Львівській та Івано-Франківській областях очікується також підвищення рівнів води на річках басейнів Дністра та Сяну.

За словами експертів Укргідрометцентру, йдеться про підвищення рівнів води на 0,3-0,8 м (у порівнянні з рівнями води станом на 8:00 21 червня) - без загрози негативних наслідків.

Зазначається також, що у місцях проходження локальних інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Крім того, у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів - ІІІ рівень небезпеки, коричневий.

Небезпечні гідрологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)

Грози, град і шквали

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у другій половині суботи, 22 червня:

у західних областях можливі грози

в окремих районах - град і шквали 17-22 м/с

у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях - значні дощі

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили експерти.

Небезпечні метеорологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)

Правила поведінки під час грози

Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, під час грози варто дотримуватися низки "правил" - аби вберегти здоров'я: