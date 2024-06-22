Украинцев предупредили об опасных природных явлениях: кому и к чему готовиться

Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о ряде опасных гидрологических и метеорологических явлений в некоторых регионах страны в течение субботы и воскресенья 22-23 июня.
РБК-Украина рассказывает, к чему именно готовиться украинцам и в каких регионах.
В течение субботы и воскресенья (22-23 июня) во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение уровня воды на реках бассейнов Днестра и Сяна.
По словам экспертов Укргидрометцентра, речь идет о повышении уровней воды на 0,3-0,8 м (в сравнении с уровнями по состоянию на 8:00 21 июня) - без угрозы негативных последствий.
Указывается также, что в местах прохождения локальных интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.
Кроме этого, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов - III уровень опасности, коричневый.
Опасные гидрологические явления (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, во второй половине субботы, 22 июня:
"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты.
Опасные метеорологические явления (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Согласно информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, во время грозы следует соблюдать ряд "правил" - чтобы уберечь здоровье:
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Украинский гидрометеорологический центр, Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
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