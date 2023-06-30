ua ru
Пт, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки у перші вихідні липня

Новость на русском →
П'ятниця 30 червня 2023 19:21
Українців попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки у перші вихідні липня Фото: українців попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки у перші вихідні липня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники попередили жителів України про підвищений рівень пожежної небезпеки в екосистемах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

За даними відомства, з початку 2023 року рятувальники зафіксували, що на відкритих територіях виникло 8400 пожеж.

"Цими вихідними, 1-2 липня, в Черкаській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

Рятувальники нагадали, що лише суворе дотримання правил безпеки допоможе запобігти виникненню загорань на відкритих територіях. Також в Україні передбачена адміністративна відповідальність у вигляду штрафу за провокування пожеж.

Українців попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки у перші вихідні липня

Українців попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки у перші вихідні липня

Українців попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки у перші вихідні липня

Фото: сскріншот (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, мешканців Києва та області попередили про погіршення погодних умов у п'ятницю, 30 червня. У другій половині доби очікується гроза.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни