Українців попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки у перші вихідні липня

Рятувальники попередили жителів України про підвищений рівень пожежної небезпеки в екосистемах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

За даними відомства, з початку 2023 року рятувальники зафіксували, що на відкритих територіях виникло 8400 пожеж.

"Цими вихідними, 1-2 липня, в Черкаській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

Рятувальники нагадали, що лише суворе дотримання правил безпеки допоможе запобігти виникненню загорань на відкритих територіях. Також в Україні передбачена адміністративна відповідальність у вигляду штрафу за провокування пожеж.

Фото: сскріншот (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, мешканців Києва та області попередили про погіршення погодних умов у п'ятницю, 30 червня. У другій половині доби очікується гроза.

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