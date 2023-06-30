Украинцев предупредили о повышенном уровне пожарной опасности в первые выходные июля

Спасатели предупредили жителей Украины о повышенном уровне пожарной опасности в экосистемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

По данным ведомства, с начала 2023 спасатели зафиксировали, что на открытых территориях возникло 8400 пожаров.

"В эти выходные, 1-2 июля, в Черкасской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности ", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что только строгое соблюдение правил безопасности поможет предотвратить возникновение возгораний на открытых территориях. Также в Украине предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за провоцирование пожаров.

Фото: скриншот (meteo.gov.ua)

Напомним, жителей Киева и области предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, 30 июня. Во второй половине дня ожидается гроза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.