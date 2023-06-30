Насувається гроза. Жителів Києва та області попередили про негоду

Погода у Києві та області сьогодні, 30 червня, погіршиться. Синоптики попереджають про грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У другій половині дня 30 червня грози", - йдеться у повідомленні.

Синоптики через погіршення погодних умов оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у столиці та Київській області.

Погода в Україні

Нагадаємо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, майже всі області України накриють короткочасні дощі, місцями очікуються грози.

Також українців попередили, що на лівобережній частині можливі шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

Проте в Україну також повертається спека. Сьогодні стовпчики термометрів по країні покажуть +20 +25 градусів, а на півдні і сході до +29 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.