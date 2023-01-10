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Украинцев предупредили о гололедице на дорогах: спасатели дали водителям советы

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Вторник 10 января 2023 10:04
Украинцев предупредили о гололедице на дорогах: спасатели дали водителям советы Фото: украинцев предупредили о гололедице на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во вторник, 10 января, спасатели предупреждают о гололедице на дорогах в ряде областей Украины. В связи с этим на отдельных участках может наблюдаться ухудшение движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В течение суток 10 января в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях на дорогах будет гололедица.

ГСЧП предупреждает о I уровне опасности, желтом. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

Водители призывают быть осторожными и внимательными при управлении автомобилем. Также следует выбирать безопасный скоростной режим, учитывая интенсивность движения, а также особенности и состояние машины.

Также украинцев призывают обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Напомним, сегодня украинцев предупреждали о сильных порывах ветра в большинстве регионов Украины.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

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