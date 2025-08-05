Українців попередили про нову загрозу від "Шахедів": про що йдеться

Росіяни почали встановлювати на свої "Шахеди" касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Це становить пряму загрозу для цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України у Facebook.
У Нацполіції розповіли, що в Сумській області у збитого ворожого дрона під крилами виявили касети з протитанковими мінами ПТМ-3.
"Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо. Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч", - підкреслили правоохоронці.
Поліція просить громадян бути уважними та обережними, особливо водіїв техніки, яка працює в полях або їде польовими дорогами з поганою видимістю через рослинність.
У разі виявлення міни необхідно:
Такі правила також стосуються і тих дронів, які не вибухнули під час падіння.
До слова, про міни під крилами "Шахедів" ще вчора, 4 серпня, повідомляв експерт зі зв'язку та голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, міни фіксували під час учорашньої атаки дронів.
Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російські окупанти запустили по Україні 46 ударних дронів.
Українським захисникам вдалося збити або придушити 29 безпілотників. "Прильоти" 17 безпілотників було зафіксовано у східних областях.