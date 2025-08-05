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Украинцев предупредили о новой угрозе от "Шахедов": о чем речь

Иллюстративное фото: россияне устанавливают на "Шахеды" мины (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

Россияне начали устанавливать на свои "Шахеды" кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Это представляет прямую угрозу для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Facebook.

В Нацполиции рассказали, что в Сумской области у сбитого вражеского дрона под крыльями обнаружили кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. 

Фото: россияне крепят к "Шахедам" мины (facebook.com/UA.National.Police)

"Таким методом враг может отдаленно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья и т.д. Мина ПТМ-3, небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на находящуюся или проезжающую рядом технику", - подчеркнули правоохранители. 

Полиция просит граждан быть внимательными и осторожными, особенно водителей техники, которая работает в полях или едет по полевым дорогам с плохой видимостью из-за растительности.

В случае обнаружения мины необходимо: 

  • немедленно остановить транспортное средство;
  • отойти на безопасное расстояние;
  • сообщить о находке полиции по номеру 102. 

Такие правила также касаются и тех дронов, которые не взорвались во время падения. 

К слову, о минах под крыльями "Шахедов" еще вчера, 4 августа, сообщал эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, мины фиксировали во время вчерашней атаки дронов. 

Атака в ночь на 5 августа

Напомним, в ночь на 5 августа российские оккупанты запустили по Украине 46 ударных дронов.

Украинским защитникам удалось сбить или подавить 29 беспилотников. "Прилеты" 17 беспилотников были зафиксированы в восточных областях.

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