Украинцев предупредили о новой угрозе от "Шахедов": о чем речь

В Нацполиции рассказали, что в Сумской области у сбитого вражеского дрона под крыльями обнаружили кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

Фото: россияне крепят к "Шахедам" мины (facebook.com/UA.National.Police)

"Таким методом враг может отдаленно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья и т.д. Мина ПТМ-3, небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на находящуюся или проезжающую рядом технику", - подчеркнули правоохранители.

Полиция просит граждан быть внимательными и осторожными, особенно водителей техники, которая работает в полях или едет по полевым дорогам с плохой видимостью из-за растительности.

В случае обнаружения мины необходимо:

немедленно остановить транспортное средство;

отойти на безопасное расстояние;

сообщить о находке полиции по номеру 102.

Такие правила также касаются и тех дронов, которые не взорвались во время падения.

К слову, о минах под крыльями "Шахедов" еще вчера, 4 августа, сообщал эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, мины фиксировали во время вчерашней атаки дронов.