Украинцев предупредили о новой угрозе от "Шахедов": о чем речь

Россияне начали устанавливать на свои "Шахеды" кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Это представляет прямую угрозу для гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Facebook.
В Нацполиции рассказали, что в Сумской области у сбитого вражеского дрона под крыльями обнаружили кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.
"Таким методом враг может отдаленно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья и т.д. Мина ПТМ-3, небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на находящуюся или проезжающую рядом технику", - подчеркнули правоохранители.
Полиция просит граждан быть внимательными и осторожными, особенно водителей техники, которая работает в полях или едет по полевым дорогам с плохой видимостью из-за растительности.
В случае обнаружения мины необходимо:
Такие правила также касаются и тех дронов, которые не взорвались во время падения.
К слову, о минах под крыльями "Шахедов" еще вчера, 4 августа, сообщал эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, мины фиксировали во время вчерашней атаки дронов.
Напомним, в ночь на 5 августа российские оккупанты запустили по Украине 46 ударных дронов.
Украинским защитникам удалось сбить или подавить 29 беспилотников. "Прилеты" 17 беспилотников были зафиксированы в восточных областях.